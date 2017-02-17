Her yerde CENKaver

İKİNCİ YARIDA İKİ ŞUT DİREKTEN DÖNDÜ
47'DE Quaresma'nın kornerinde Marcelo'nun kafa vuruşu üst direkten geri geldi. 60. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Tosic'in ortasını göğsüyle kontrol eden Cenk Tosun dönerek köşeyi gördü: 1-2. 80'de Talisca uzaklardan müthiş bir şut çıkardı ama top direkten döndü. 90+3'te Talica topu taşıdı ve "Al da at" diyerek Atiba'ya bıraktı. Atiba da skoru belirledi: 1-3.
SON 10 MAÇTA TAM 9 GOL ATTI
Süper Lig'de krallık koltuğunda oturan Cenk Tosun gollerine Avrupa arenasında da devam ediyor... Hapoel Beer Sheva deplasmanında Soares'in kendi kalesine attığı golde büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu ikinci yarıda da usta işi bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı. Son 10 resmi maçta 9. golüne imzasını atan Cenk Tosun, bu sezon tüm maçlardaki gol sayısını ise 19'a çıkardı.
TALİSCA&OĞUZHAN YEDEK NECİP&TOLGAY 11'DE
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hapoel deplasmanında çok sürpriz bir 11'i sahaya sürdü. Tecrübeli hoca, 2-1 kaybedilen Karabük maçının kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
TOSIC SOL BEKTE
Son haftalarda formsuz bir görüntü çizen Talisca ve Oğuzhan'ı kulübeye çeken Güneş, orta alanda Necip ve Tolgay'ı oynattı. Ayrıca cezalı Adriano'nun yerine defansın solunda Dusko Tosic görev yaptı
HZ. MUSA'LI KOREOGRAFi
Karşılaşma öncesi kale arkasındaki İsrailli taraftarların Hz. Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'i yarışınını simgeleyen koreografisi ilgiyle takip edildi.
GÜNEŞ: İSTEDİĞİMİZİ ALARAK DÖNÜYORUZ
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Hapoel Bear Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek turu için büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Net bir skor aldıkları ve tur için avantajı ele geçirdiklerini belirten tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:
OYUNCULARI KUTLARIM
"Üstün olan bizdik. İstediğimizi alarak İstanbul'a dönüyoruz. Ama özellikle 2. yarıya baktığımızda skor daha da farklı olabilirdi. Oyuncularımı tebrik ederim."
MİTROVİC KENDİNİ BULUYOR!
Beşiktaş formasıyla 2. kez ilk 11'de şans bulan yeni transfer Mitrovic, takımına alışmaya başladığını gösterdi. Savunmadaki arkadaşlarıyla daha uyumlu bir görüntü çizen Mitrovic, fizik avanatajını da kullanarak maçın genelinde başarılı bir futbol ortaya koydu ve gelecek için umut verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.