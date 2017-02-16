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da Türkiye grup lideri

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde da Türkiye Rusya'yı 6-4 yenerek yarı finale yükseldi.

42-0ın rövanşını aldık

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde () da Türkiye A takımı, grup maçında Rusya'yı 6-4 yenerek yarı finale yükseldi.

Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da yapılan grup müsabakalarında kızlarda Türkiye A takımı Rusya'yı yenerken, Türkiye B takımı ise Polonya'ya yenildi.

Türkiye A takımı, gruptaki 4 maçtan 3'ünde galip gelerek yarı finalde oynama hakkı kazandı.

Gruptaki diğer maçta Türkiye B takımı, Polonya'ya 10-3 yenilerek organizasyona veda etti.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe 15:50
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