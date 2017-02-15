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Dev derbinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, - derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı.

Dev derbinin tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 22 ve 23. hafta programını açıklarken, - derbisinin hafta içi oynanmasına karar verdi.

'nin bu kararı almasındaki en önemli neden ise Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Ber Sheva ile oynayacağı rövanş mücadelesi. Siyah beyazlılar, İsrail ekibini 23 Şubat Perşembe günü Vodafone Arena'da ağırlayacağı için, derbinin pazartesi oynanması kararlaştırıldı.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 20:00
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