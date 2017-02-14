Yol Durumu
  1. Galatasaray Riekerink ile yollarını ayıdı
  2. Manchester City deplasmanda kazandı

Ve G.Saray yeni hocasını buldu!

Alınan başarısız sonuçlar sonrası iplerin kopma noktasına geldiği Jan Olde Riekerink'le yolları ayırma kararı alan Galatasaray'da yeni teknik direktör belli oldu.

Ve G.Saray yeni hocasını buldu!
Galatasaray, Karabükspor'un Teknik Direktörü Igor Tudor'la 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Kardemir Karabükspor'la olan sözleşmesinde 150 bin avro fesih tazminatı bulunması nedeniyle düşük maliyetiyle ön plana çıkan ve eşinin doğumu nedeniyle ülkesinde bulunan Tudor'un bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken, son kararı yönetim kurulu toplantısındaki görüşmelerin ardından kulüp başkanı Dursun Özbek verecek.

IGOR TUDOR KİMDİR?
16 Nisan 1978 doğumlu Hırvat teknik adam Igor Tudor 1995 yılında Hajduk Split'de stoper mevkisinde oynamaya başladı.

58 maçta 5 gol atmıştır. 1998 yılında Juventus'un dikkatini çektikten sonr bu takıma transfer olan Tudor, 2004'te AC Siena'ya kiralandı.

2006 yılında tekrar Juventus'a dönen ve 1997 yılında ilk kez Hırvatistan Millî Futbol Takımı'na seçilen Tudor, Juventus tekrar Serie A'ya yükselince Hajduk Split takımına yollandı, kariyerini bu takımda sonlandırdı.

2013 yılından 2016 yılına kadar Hajduk Split'in teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli isim, 2016/17 sezonu öncesinde Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya varmıştı.

.
  • 14 Şubat 2017, Salı 13:59
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
yetim yetim

vay gercekten subrust oldu bana benim beklentim terimden yanaydi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2017 14:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar