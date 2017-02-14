Ve G.Saray yeni hocasını buldu!

Galatasaray, Karabükspor'un Teknik Direktörü Igor Tudor'la 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.Kardemir Karabükspor'la olan sözleşmesinde 150 bin avro fesih tazminatı bulunması nedeniyle düşük maliyetiyle ön plana çıkan ve eşinin doğumu nedeniyle ülkesinde bulunan Tudor'un bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken, son kararı yönetim kurulu toplantısındaki görüşmelerin ardından kulüp başkanı Dursun Özbek verecek.

IGOR TUDOR KİMDİR?

16 Nisan 1978 doğumlu Hırvat teknik adam Igor Tudor 1995 yılında Hajduk Split'de stoper mevkisinde oynamaya başladı.

58 maçta 5 gol atmıştır. 1998 yılında Juventus'un dikkatini çektikten sonr bu takıma transfer olan Tudor, 2004'te AC Siena'ya kiralandı.

2006 yılında tekrar Juventus'a dönen ve 1997 yılında ilk kez Hırvatistan Millî Futbol Takımı'na seçilen Tudor, Juventus tekrar Serie A'ya yükselince Hajduk Split takımına yollandı, kariyerini bu takımda sonlandırdı.

2013 yılından 2016 yılına kadar Hajduk Split'in teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli isim, 2016/17 sezonu öncesinde Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya varmıştı.