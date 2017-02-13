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  1. Hainlerin bize gücü yetmez

Advocaat son kararını verdi

Süper Lig kariyerinde inişli-çıkışlı bir performans sergileyen ünlü teknik direktör 'ın, ile önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği merak konusu.



Bursa'da hakeme en büyük tepkilerden birini veren de Teknik Direktörü 'tı. Adeta isyan eden 69 yaşındaki çalıştırıcı, maçtan sonra Halil Umut Meler'i yerden yere vururken, "Penaltı kararına bakılırsa şampiyon olmamız mümkün değil" yorumunu yaptı.
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BÖYLE HAKEMLER VARKEN NE YAPSAN BOŞ
Başkan Aziz Yıldırım'ın bir yıl daha takımın başında kalma teklifi yaptığı asbaşkan Şekip Mosturoğlu tarafından kamuoyuna açıklanan Advocaat'ın, buna sıcak bakmadığı, "Böyle hakemlerle oynanan ligde daha fazla görev alamam" dediği vurgulandı. Advocaat'ın bu düşüncesini başkan Aziz Yıldırım'a da çok yakında ileteceği gelen bilgiler arasında yer aldı.
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'ALIP BAŞINI GİTMELERE' BÜYÜK TEPKİ VAR
Ligdeki dönüm maçı olan Bursaspor karşılaşması öncesinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Krasnador'un hazırlık maçlarını izlemek için İspanya'ya giden Dick Advocaat'a sarı-lacivertli yönetim içinden büyük tepki var. Bazı yöneticiler, "Her fırsatta takımı yalnız bırakıyor. Gittiği yerde ne yaptığınızı bilmiyoruz; kötü niyetli mi yoksa iyi niyetli mi anlamıyoruz. Hoca kalacaksa, birinci şartımız ailesini Türkiye'ye getirmesi. İkinci şartımız ise kafasına estiği zamanlarda takımı yalnız bırakmaması olmalı" şeklinde fikir bildiriyorlar.
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KEFİL OLDU, 18'E BİLE ALMADI
Advocaat'a Karavaiev'i Bursaspor maçının 18 kişilik kadrosuna almadı diye de tepki vardı. Hollandalı hoca ise kendini, "Bir türlü istediğim seviyeye gelemiyor. Bu yüzden onu kızağa çektim" diye savundu. Dick Advocaat, Karavaiev'in transferi için bizzat aracı olmuş, 24 yaşındaki Ukraynalı futbolcuya kendisi ile ilgili projeyi anlatmak için telefonla aramıştı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 09:58
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