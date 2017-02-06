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Yanal’ın yüzü güldü

Bordo-Mavililer’de Bero ve Abdülkadir’in sakatlığı geçti. Castillo’nun da durumunun ciddi olmadığının açıklanması Osmanlıspor maçı öncesi ’ın rahatlamasını sağladı

Yanal’ın yüzü güldü
Trabzonspor'da sakatlardan gelen iyi haber Ersun Yanal'ın yüzünün gülmesini sağladı. Bordo-Mavili takımda genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra ameliyat olan ve tedavisi tamamlandıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan Bero'nun sakatlığını geride bırakması Ersun Yanal'ın yüzünü güldürdü. Antrenmanda sakatlanan Castillo'nun da durumunun ciddi olmaması Ersun Yanal'ı sevindirdi.

TEK SAKAT FURKAN KALDI
Osmanlıspor maçına tam kadro çıkmanın hesaplarını yapan tecrübeli hocanın genç kaleci Furkan dışında takımda sakat kalmamasından dolayı sevindiği gelen bilgiler arasında. Yanal'ın üst sıralara yükselme açısından Osmanlıspor maçına büyük önem verdiği öğrenildi.
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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