Yanal’ın yüzü güldü

Trabzonspor'da sakatlardan gelen iyi haber Ersun Yanal'ın yüzünün gülmesini sağladı. Bordo-Mavili takımda genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra ameliyat olan ve tedavisi tamamlandıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan Bero'nun sakatlığını geride bırakması Ersun Yanal'ın yüzünü güldürdü. Antrenmanda sakatlanan Castillo'nun da durumunun ciddi olmaması Ersun Yanal'ı sevindirdi.



TEK SAKAT FURKAN KALDI

Osmanlıspor maçına tam kadro çıkmanın hesaplarını yapan tecrübeli hocanın genç kaleci Furkan dışında takımda sakat kalmamasından dolayı sevindiği gelen bilgiler arasında. Yanal'ın üst sıralara yükselme açısından Osmanlıspor maçına büyük önem verdiği öğrenildi.