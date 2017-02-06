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Trabzon 411 dakikadır kalesini kapattı

Bordo-Mavili takım 2 lig, 2 kupa maçında rakip ekiplerin forvetlerine gol izni vermedi

Trabzon 411 dakikadır kalesini kapattı
Trabzonspor ligin 2. yarısında kalesini gole kapattı. Sezonun 2. yarısına fırtına gibi bir başlangıç yapan Bordo-Mavililer mağlubiyet yüzü görmediği gibi 411 dakikadır da kalesini gole kapattı. Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 4 maçı gol yemeden tamamlayan son olarak 2-1 kazandığı Bursaspor maçının 39. dakikasında kalesinde gol gördü. O dakikadan sonra ise Bordo-Mavililer kalesinde gol görmedi.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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