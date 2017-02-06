Ülker Stadyumu'nun önünde bilet kontrolü ve arama yapılarak otobüslere bindirilen F.Bahçeliler, Vodafone Arena'ya getirildi. Güzergah boyunca trafik kesilirken taraftarlar otobüslerin camlarını kırdı. Karşılaşmaya giden tek Fenerbahçeli yönetici Metin Doğan da maçı taraftarlarla izledi.