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Paşa, Osmanlı’yı Turgut’la vurdu

Kasımpaşa Osmanlıspor’u uzatmada Turgut Doğan’ın golüyle devirerek çeyrek finale çıktı

Paşa, Osmanlı’yı Turgut’la vurdu
Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde... Son 16 turunda karşı karşıya gelen 2 Süper Lig takımının çekişmesi büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmanın ilk devresinde Kasımpaşa daha atak bir futbol sergilerken 2. yarı da Osmanlıspor oyuna daha hakim olan taraftı. Mücadelenin normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatmanın 112. dakikasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Turgut Doğan şık bir vuruşla Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra 2 ekibin çabası sonucu değiştirmedi ve Kasımpaşa turu geçti.
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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