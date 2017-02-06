Paşa, Osmanlı’yı Turgut’la vurdu

Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde... Son 16 turunda karşı karşıya gelen 2 Süper Lig takımının çekişmesi büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmanın ilk devresinde Kasımpaşa daha atak bir futbol sergilerken 2. yarı da Osmanlıspor oyuna daha hakim olan taraftı. Mücadelenin normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatmanın 112. dakikasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Turgut Doğan şık bir vuruşla Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra 2 ekibin çabası sonucu değiştirmedi ve Kasımpaşa turu geçti.