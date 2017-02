Meydan savaşı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiye yine olaylar damga vurdu. Maçın 41. dakikasında Beşiktaş ceza sahasının dışında Van Persie ile bir pozisyonda karşı karşıya kalan Tosic, rakibine yaptığı kafa hareketi sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından oyundan atıldı. İşte bu dakikanın ardından zaten yüksek olan tansiyon adeta tavan yaptı. Kırmızı kart gören Tosic adeta çılgına dönerken, Van Persie'nin üzerine yürümeye çalıştı. Takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Sırp yıldız dakikalar sonrasında soyunma odasına gidebildi. Gerilim ilk yarının bitiş düdüğünün ardından da devam etti. Şenol Güneş ile Kjaer tartıştı.



KOMİSER VE GÖZLEMCİ HEPSİNİ YAZDI

F.Bahçe cephesi Güneş'in Kjaer'in yüzünü tuttuğunu iddia ederken, tecrübeli hocaya tepki gösterdi. İki takım futbolcuları soyunma odasına girdikten sonra ise bu kez koridorda kavga yaşandı. Beşiktaşlı Marcelo, Skrtel'e kafa attı. Ardından futbolcular arasında büyük bir arbede yaşandı. Saha komiseri ve gözlemcinin olayları rapor ettiği öğrenildi.







NOUMA VAKASI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dün gece Vodafone Arena'da oynanan derbide kamelara çok ilginç bir an yansıdı.



TAM 14 YIL ÖNCE

Tosıc'in kırmızı kartı sonrasında Van Persie'nin elini şortuna soktuğu görüldü. Hollandalı futbolcu elini şortuna sokarken Tosic'e baktığı da kameralara yansıdı! Bu olay akıllara 2003 yılında Nouma'nın Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaptığı hareketi getirdi. Nouma bu maç sonrasında Beşiktaşla ilişkisi kesilmişti. RVP'ye ceza gelip gelmeyeceği ise merak konusu.



DUSKO TOSIC'İN EŞİNDEN OLAY KÜFÜR!

Gördüğü kırmızı kartla geceye damga vuran Dusko Tosic'in eşi Jelena, twitter'dan Van Persie için çok ağır ifadeler kullandı. Jelena attığı mesajda, "Van Persie aptal bir o..... çocuğu. O g.... bacağını kırın" dedi.







YUMRUKLAR KONUŞTU

Olaylı derbinin bitiş düdüğünün ardından da gerilim düşmedi... Koridorda Beşiktaşlı Marcelo ve Oğuzhan ile Fenerbahçeli Skrtel ve Alper Potuk arasında yumruklaşma yaşandığı öğrenildi.



ZOR YATIŞTIRDILAR

Kavganın güvenlik güçleri ve iki takım futbolcuları tarafından güçlükle yatıştırıldığı fakat küfürleşmelerin bir süre daha devam ettiği belirlendi. Kavgaya karışan isimlere ceza verilip verilmeyeceği merak konusu.



BU ZAFERE İHTİYACIMIZ VARDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, maç sonunda "Aslında bu maç bizim için Pazartesi başladı, Kayserispor mağlubiyetiyle başladı... Şöyle bir şans geçti oyuncuların eline... Beşiktaş gibi iyi bir takımı yenmek. Kayserispor maçındaki görüntümüz olsaydı bu maçı alamazdık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı.



TWEET KAVGASI

Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu, Şenol Güneş'in Kjaer'in yüzünden tuttuğu anın fotosunu twitter'dan paylaştı. Ekşioğlu resmin altına, "Bunun hesabını soracağız" notunu düştü. Şenol Güneş ise basın toplantısında bu mesaja, "Hesap vermeyenler, hesap soramaz. Önce tapeleri konuşalım" yanıtını verdi.