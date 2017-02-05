Kartal, Muratbey’i farklı geçti

Beşiktaş potada yükselişini sürdürüyor. Kartal Uşak deplasmanında Muratbey Uşak'ı 84-66 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın başından itibaren rakibi karşısında büyük bir üstünlük kuran Siyah-Beyazlı takım ilk periyodu 25-19 önde tamamladı. 2. periyotta farkın erimesine izin vermeyen Beşiktaş rakibi karşısında devreyi 47-40 önde tamamlamayı başardı. Kartal maçın 3. periyodunda özellikle pota altında başarılı bir performans sergilerken bu periyodu da 64-48 önde tamamladı.
TRABZON UZATMADA YIKILDI
Maçın son periyodunda yine üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, MuratbeyUşak'ın farkı kapatma çabalarına izin vermedi. Skor üstünlüğünü elinde tutan Beşiktaş maçtan 84-66 galip ayrıldı. Sonuçlar: Demir İnşaat Büyükçekmece- Best Balıkesir: 92-100, Pınar Karşıyaka- Gaziantep: 79-92, Yeşilgiresun Belediye- Trabzonspor: 81-80.
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