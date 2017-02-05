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Kartal, Muratbey’i farklı geçti

, Uşak deplasmanında ’ı ezdi geçti. Maçın başından itibaren üstün oynayan Kartal’da Strawberry 20, Thompson da 19 sayıyla oynadı

Kartal, Muratbey’i farklı geçti
Beşiktaş potada yükselişini sürdürüyor. Kartal Uşak deplasmanında Muratbey Uşak84-66 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın başından itibaren rakibi karşısında büyük bir üstünlük kuran Siyah-Beyazlı takım ilk periyodu 25-19 önde tamamladı. 2. periyotta farkın erimesine izin vermeyen Beşiktaş rakibi karşısında devreyi 47-40 önde tamamlamayı başardı. Kartal maçın 3. periyodunda özellikle pota altında başarılı bir performans sergilerken bu periyodu da 64-48 önde tamamladı.

TRABZON UZATMADA YIKILDI
Maçın son periyodunda yine üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, Muratbey Uşak'ın farkı kapatma çabalarına izin vermedi. Skor üstünlüğünü elinde tutan maçtan 84-66 galip ayrıldı. Sonuçlar: Demir İnşaat Büyükçekmece- Best Balıkesir: 92-100, Pınar Karşıyaka- Gaziantep: 79-92, Yeşilgiresun Belediye- Trabzonspor: 81-80.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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