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Adebayor resmen 'de

, 'le 1.5 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Ünlü golcü resmen Medipol Başakşehirde

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de kulüpler ve futbolcular arasındaki temaslar hızlandı.

Ocak ayında birçok kez Beşiktaş'la adı anılan, daha sonra ise Siyah Beyazlılar'ın Demba Ba'ya yönelmesiyle transferinden vazgeçtikleri , 'le 1.5 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Sezon başı Crystal Palace ile yollarını ayıran Adebayor, serbest kalmış ancak kendisine takım bulamamıştı.

DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI
Monaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Real Madrid gibi kulüplerde forma giyen yıldız golcü, son olarak Togo'nun grup aşamasında elendiği Afrika Uluslar Kupası'nda 3 maçta da 90'ar dakika forma giydi ancak gol ya da asist yapamadı.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 09:53
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