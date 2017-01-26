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&Sinan geri dönüyor

Sakatlığı geçen iki futbolcu da Akhisar maçında takımdaki yerini alacak

Tolga Ciğerci&Sinan geri dönüyor
Karabük yenilgisinin ardından Türkiye Kupası'nda aldığı 6-2'lik Erzincan galibiyeti ile morallenen Galatasaray'a iki müjde daha geldi.

FORMA GİYECEK DURUMDA
Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinden bu yana takımdaki yerini alamayan Tolga Ciğerci bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Gurbetçi futbolcu şans verilmesi halinde Akhisar maçında forma giyecek. Takımla 3 gündür çalışan Sinan Gümüş de cumartesi günü sahada olacak.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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