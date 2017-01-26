Tolga Ciğerci&Sinan geri dönüyor

Karabük yenilgisinin ardından Türkiye Kupası'nda aldığı 6-2'lik Erzincan galibiyeti ile morallenen Galatasaray'a iki müjde daha geldi.



FORMA GİYECEK DURUMDA

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinden bu yana takımdaki yerini alamayan Tolga Ciğerci bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Gurbetçi futbolcu şans verilmesi halinde Akhisar maçında forma giyecek. Takımla 3 gündür çalışan Sinan Gümüş de cumartesi günü sahada olacak.