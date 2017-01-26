Tolga Ciğerci&Sinan geri dönüyor

Karabük yenilgisinin ardından TürkiyeKupası'nda aldığı 6-2'lik Erzincan galibiyeti ilemorallenen Galatasaray'a iki müjde daha geldi.
FORMA GİYECEK DURUMDA
Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinden bu yana takımdaki yerini alamayan Tolga Ciğerci bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Gurbetçi futbolcu şans verilmesi halinde Akhisar maçında forma giyecek. Takımla 3 gündür çalışan Sinan Gümüş de cumartesi günü sahada olacak.
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