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şubatta imzalıyor

Beşiktaş Yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcu ile her konuda anlaştı. Quaresma gelecek ay imzayı atacak

Ricardo Quaresma şubatta imzalıyor
Beşiktaş Quaresma için gün sayıyor... Alanyaspor maçında gösterdiği performansla farklı galibiyette büyük rol oynayan Arjantinli futbolcu ile yapılan son görüşmede detaylar masaya yatırıldı. Portekizli futbolcunun yönetimin yaptığı teklifi kabul ettiği ve her hangi bir sorun çıkarmadığı öğrenildi.

İMZA 3 YILLIK
Çin başta olmak üzere Portekiz ve İspanyol kulüplerinden teklif gelen Portekizli futbolcu Beşiktaş Yönetimi'ne olumlu cevap vererek, "Burası benim yuvam. Beşiktaş formasını giymek bana büyük mutluluk veriyor. Bu nedenle kalacağım" cevabını verdi. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Quaresma'ya 3 yıllık teklifte bulunduğu ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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