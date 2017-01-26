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Kartal, Kayseri’de galibiyet peşinde

Kartal, Kayseri’de galibiyet peşinde
Ligde lider durumda bulunan Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptaki son maçında bugün Kayserispor'un konuğu olacak. Kadir Has Stadı'nda 18.00'de başlayacak ve A2 ekranlarından yayınlanacak olan maçı Çağatay Şahan yönetecek. Grup birinciliğini garantileyen 'ta bugün daha az şans bulan oyuncuların forma giymesi bekleniyor.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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