Kanarya 3’lü çekti!

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Salih Uçan ve biri penaltıdan RVP’nin 2 golüyle maçı ilk yarıda bitirdi! 2. yarıda rölanti oyun sergileyen Fenerbahçe, kupada Beşiktaş ile çeyrek finalist olmak için mücadele verecek.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan ve A2 ekranlarından canlı yayınlanan maçta Fenerbahçe,Amed Sportif'i 3-0 mağlup etti.... 8. dakikada Karavayev, soldan hareketlenen Salih Uçan'ı iyi gördü. Bu futbolcu topla buluşur buluşmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0. 36. dakikada Salih Uçan 2 rakibinden sıyrılıp yaptığı ortada Van Persie topu ağlara yolladı. 2-0. 44. dakikada Amed'li oyuncunun elle oynaması sonucunda kazanılan kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Van Persie, yaptığı 'panenka' vuruşuyla farkı 3'e çıkaran isim oldu. 3-0. İlk yarı 3-0 sona erdi.
FENERBAHÇE 2. YARIDA FAZLA SIKMADI Fenerbahçe maçın 2. yarısında oyunu kontrol eden taraf oldu. Lig mücadelesini de düşünen Fenerbahçe, sakatlanmaya sebebiyet verecek riskli hareketlerden kaçındı. Zaman zaman tempoyu yükseltip 4. golü arayan Fenerbahçe son paslarda etkili olamayınca skoru artıramadı. Ancak savunmada aynı ciddiyetini sürdüren Fenerbahçe, rakibine pozisyon da vermedi. Fenerbahçe, son 16 turunda Beşiktaş ile VodafaneArena'da çeyrek final için kapışacak
SALİH: HER KULVARDASONUNA KADAR Dün akşam ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan bir gol atan ve Van Persie'ye bir de asist yapan Salih Uçan,"Maçı ciddiye aldık ve skoru kolaybulduk. 3 kulvarda da sonuna kadaraynı ciddiyet ve azimle devam edeceğiz.Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Salih, ilk 11'de daha fazla şans bulmak istediğini de sözlerine ekledi.
KOLAY MAÇ SENDROMU Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek zirve yarışında yeniden iddialı duruma gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, dün Samandıra'da yapılan toplantıda oyuncularını uyardı. Hollandalı çalıştırıcı, şampiyonluk için artık iniş-çıkışlı grafiklerine son vermeleri gerektiğini belirterek, "Çekirge gibiyiz... Bir sıçradık, iki sıçradık, üçüncüde ne yapacağımız belli değil. Şampiyon olmak istiyorsak daha sağlam bir karakter ortaya koymak gerekir" dedi.
SADECE MAÇA ODAKLANIN
Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, sadece büyük maçları kazanmanın şampiyonluğa yetmeyeceğini belirterek, "İlk maç en önemli maçtır. Sadece maça odaklanın" ifadesini de kullandı.
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