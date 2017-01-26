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Havuzda büyük heyecan

Havuzda büyük heyecan
Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen Minik Erkekler Sutopu Turnuvası, İstanbul'daki Ataköy Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam ediyor. Dün gün başlayan organizasyon yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.
  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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