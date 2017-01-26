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namağlup bitirdi

Sivas’la berabere kalan F Grubu’nu yenilgisiz lider tamamladı

Başakşehir namağlup bitirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda A2'den yayınlana F Grubu maçında daha önce Son 16'yı garantileyen lider M.Başakşehir'le, 2'inci sıradaki Sivasspor, Sivas'ta karşılaştı. Maç golsüz sona erdi. Başakşehir F Grubu'nu yenilgisiz lider olarak tamamladı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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