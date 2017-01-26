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Almanya’da gündem Poldi

Almanya’da gündem Poldi
'nin Erzincan maçındaki performansı Almanya'da gündem oldu. Bayern Münih ve Almanya Futbol Federasyonu attığı tweet'lerle yıldız oyuncuyu tebrik etti.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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