7 milyon eurodan aşağı olmaz

Erzincan maçında attığı 5 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Lukas Podolski'nin takımdaki durumu belirsizliğini koruyor.



ÇOK NET BİR CEVAP

Galatasaray yönetiminin, Alman yıldızı ısrarla isteyen Vissel Kobe'ye son görüşmede net bir yanıt verdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Japonlar'a, "7 milyon Euro'dan bir kuruş bile aşağıya Podolski'yi asla bırakmayız" ifadesini kullandığı belirlendi.

