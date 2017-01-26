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7 milyon eurodan aşağı olmaz

yönetimi, için 3 milyon Euro teklif eden Japonlar’a son sözü söyledi

7 milyon eurodan aşağı olmaz
Erzincan maçında attığı 5 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Lukas Podolski'nin takımdaki durumu belirsizliğini koruyor.

ÇOK NET BİR CEVAP
Galatasaray yönetiminin, Alman yıldızı ısrarla isteyen Vissel Kobe'ye son görüşmede net bir yanıt verdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Japonlar'a, "7 milyon Euro'dan bir kuruş bile aşağıya Podolski'yi asla bırakmayız" ifadesini kullandığı belirlendi.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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