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26 milyon Euro'ya gittiler bedavaya geldiler

Yönetim Ba’yı 13 milyon Euro, Atınç’ı 6 milyon Euro ve Ersan’ı da 7 milyon Euro’ya sattı. 3 futbolcu takıma kiralık olarak geri dönerken kulüplerine hiç para ödenmedi.

26 milyon Euroya gittiler bedavaya geldiler
Beşiktaş Yönetimi izlediği politikasıyla rakiplerine büyük bir ders verdi. Siyah-Beyazlı yönetim geçen sezon Demba Ba'yı Çin kulübü Shanghai Shenhua'ya 13 milyon Euro'ya, Ersan Gülüm'ü yine Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune'a 7 milyon Euro'ya satarken Ersan Gülüm'ü de Alman kulübü Leipzig'e 7 milyon Euro'ya satmıştı. Bu oyunculardan savunmada yer alan Atınç Nukan sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak geri dönerken Alman kulübüne bu kiralama karşısında tek kuruş para ödenmedi.

HİÇBİRİ BİZDEN KOPMADI
Beşiktaş Yönetimi devre arasında ise yine eski oyuncularından Demba Ba ile Ersan Gülüm'ü kulüplerine bir para ödemeden kiraladı. Beşiktaşlı yöneticiler, "Bu oyuncular bizden gitse de biz kendilerini hep kendi oyuncumuz olarak gördük. Bizden asla kopmadılar. Takıma fayda sağlayacakları an oynayabilirler" dedi.

ERSAN ADEM GÜLÜM KAP'A BİLDİRİLDİ
Kulübü Ersan Gülüm'ün transferi için resmi açıklama yaptı. Siyah-Beyazlı kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır" dedi. Ersan'ın kısa zamanda takıma katılması bekleniyor.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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