26 milyon Euro'ya gittiler bedavaya geldiler

Beşiktaş Yönetimi izlediği transfer politikasıyla rakiplerine büyük bir ders verdi. Siyah-Beyazlı yönetim geçen sezon Demba Ba'yı Çin kulübü Shanghai Shenhua'ya 13 milyon Euro'ya, Ersan Gülüm'ü yine Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune'a 7 milyon Euro'ya satarken Ersan Gülüm'ü de Alman kulübü Leipzig'e 7 milyon Euro'ya satmıştı. Bu oyunculardan savunmada yer alan Atınç Nukan sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak geri dönerken Alman kulübüne bu kiralama karşısında tek kuruş para ödenmedi.
HİÇBİRİ BİZDEN KOPMADI Beşiktaş Yönetimi devre arasında ise yine eski oyuncularından Demba Ba ile ErsanGülüm'ü kulüplerine bir para ödemeden kiraladı. Beşiktaşlı yöneticiler, "Bu oyuncular bizden gitse de biz kendilerini hep kendi oyuncumuz olarak gördük. Bizden asla kopmadılar. Takıma fayda sağlayacakları an oynayabilirler" dedi.
ERSAN ADEM GÜLÜMKAP'A BİLDİRİLDİ Beşiktaş Kulübü Ersan Gülüm'ün transferi için resmi açıklama yaptı. Siyah-Beyazlı kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır" dedi. Ersan'ın kısa zamanda takıma katılması bekleniyor.
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