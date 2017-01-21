Başkana suikast ihbarı

FenerbahçeBaşkanı Aziz Yıldırım'ınFETÖ'nün hedefindeki ilkisim olduğu, bu yüzdenemniyet tarafındanzırhlı araç kullanması vekoruma sayısını artırmasıkonusunda uyarıldığı iddiaedildi. Yaklaşık üç haftaönce emniyet yetkililerininyapılan ihbar ve çalışmalarıdeğerlendirerek durumuYıldırım'a bizzat ilettiğikaydedildi. Yıldırım'dankendisine acilen zırhlı araçtahsis etmesi ve korumasayısını artırması istenirken,gerekirse emniyet tarafındanda sivil polis tahsisiyapılabileceği belirtildi. AzizYıldırım'ın son dönemdezırhlı araca bindiği iddiaedilse de bu durumFenerbahçe Kulübütarafından doğrulanmadı.Aziz Yıldırım ileFetullahçı Terör Örgütü,Yıldırım'ın yargılandığı vehapis yattığı 3 Temmuzşike süreci sonrası karşıkarşıya gelmişti. Yıldırımdava boyunca komployauğradıklarını ve yaşananlarınbir FETÖ operasyonuolduğunu iddia etmişve söylediklerinde haklıçıkmıştı.
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