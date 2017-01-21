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Başkana suikast ihbarı

Başkana suikast ihbarı
Fenerbahçe Başkanı 'ın FETÖ'nün hedefindeki ilk isim olduğu, bu yüzden emniyet tarafından zırhlı araç kullanması ve koruma sayısını artırması konusunda uyarıldığı iddia edildi. Yaklaşık üç hafta önce emniyet yetkililerinin yapılan ihbar ve çalışmaları değerlendirerek durumu Yıldırım'a bizzat ilettiği kaydedildi. Yıldırım'dan kendisine acilen zırhlı araç tahsis etmesi ve koruma sayısını artırması istenirken, gerekirse emniyet tarafından da sivil polis tahsisi yapılabileceği belirtildi. Aziz Yıldırım'ın son dönemde zırhlı araca bindiği iddia edilse de bu durum Fenerbahçe Kulübü tarafından doğrulanmadı. Aziz Yıldırım ile Fetullahçı Terör Örgütü, Yıldırım'ın yargılandığı ve hapis yattığı 3 Temmuz şike süreci sonrası karşı karşıya gelmişti. Yıldırım dava boyunca komploya uğradıklarını ve yaşananların bir FETÖ operasyonu olduğunu iddia etmiş ve söylediklerinde haklı çıkmıştı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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