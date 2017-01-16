Medeniyet Okulları yine namağlup şampiyon!

Medeniyet Okulları Edirne Bölgesi müsabakalarında sırasıyla; Yalova Subaşı Ortaokulunu 3-0, Balıkesir Gönenli İmamhatip Ortaokulunu 3-0, Sakarya Mithat Paşa Ortaokulunu 3-0 ve Aydın Dr. Fevzi Mürüvet Ortaokulunu 3-1 yenerek bölge şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Şampiyona sonunda sıralama şöyle oluştu:
1.İstanbul, Özel Medeniyet Ortaokulu
2.Aydın, Dr.Fevzi Mürüvet Ortaokulu
3.Kocaeli, Özel Doğa Bilim Ortaokulu
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SİNOP'TA
Türkiye'de 8 ayrı bölgede oynanan masa tenisi müsabakalarında her bölgeden dereceye giren 3 takım ve Kıbrıs'tan turnuvaya dahil olacak 1 takım olmak üzere toplam 25 takımın yer alacağı Türkiye Şampiyonası, 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında Sinop'ta yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.