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yine namağlup şampiyon!

, namağlup tamamladığı İstanbul birinciliğinden sonra katıldığı bölge şampiyonasını da namağlup lider tamamladı.

Medeniyet Okulları yine namağlup şampiyon!

Edirne Bölgesi müsabakalarında sırasıyla; Yalova Subaşı Ortaokulunu 3-0, Balıkesir Gönenli İmamhatip Ortaokulunu 3-0, Sakarya Mithat Paşa Ortaokulunu 3-0 ve Aydın Dr. Fevzi Mürüvet Ortaokulunu 3-1 yenerek bölge şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Şampiyona sonunda sıralama şöyle oluştu:

1.İstanbul, Özel Medeniyet Ortaokulu
2.Aydın, Dr.Fevzi Mürüvet Ortaokulu
3.Kocaeli, Özel Doğa Bilim Ortaokulu

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SİNOP'TA
Türkiye'de 8 ayrı bölgede oynanan masa tenisi müsabakalarında her bölgeden dereceye giren 3 takım ve Kıbrıs'tan turnuvaya dahil olacak 1 takım olmak üzere toplam 25 takımın yer alacağı Türkiye Şampiyonası, 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında Sinop'ta yapılacak.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi 17:19
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