Trabzonspor'dan şahane başlangıç

Sezonun ilk yarısını hayal kırıklığı ile geride bırakan Trabzonspor, 4 yeni transferle güçlendirdiği kadrosuyla ikinci yarının ilk maçında Bursaspor'la karşılaştı. Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan taraf Trabzonspor oldu. Dame N'Doye'nin 48. dakikada kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 1 kişi eksik oynayan bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Yusuf Yazıcı (12') ve Uğur Demirok (28') kaydetti. Bursaspor'un tek golü Kubilay Kanatsızkuş'tan (42') geldi.

2 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor bu galibiyetle puanını 21 yaptı ve maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Bursaspor ise 27 puanla 5. sırada kaldı.