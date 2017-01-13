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F.Bahçe ve 'a şoku!

Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli kulübün başkanı 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk edildi.

F.Bahçe ve Aziz Yıldırıma PFDK şoku!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli kulübün başkanı 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ile Aziz Yıldırım'ı tedbirsiz olarak Disiplin Kuruluna gönderdi.
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  • 13 Ocak 2017, Cuma 19:12
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