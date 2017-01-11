İttifak başkanı Bruma’ya hayran kaldı

Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin transfer listesine giren Armindo Bruma, Araplar'ı da kendine hayran bıraktı.
DİKKATLERİ ÇEKTİ Galatasaray'ın önceki gün El İttifakile oynadığı hazırlık maçındaçok iyi bir futbol oynayan ve takımınıntek golünü atan Portekizli yıldız,Suudi Arabistan kulübününbaşkanı Abdulaziz Al-Dossary'nindikkatini çekti. Karşılaşmanın ardındanGalatasaraylı yöneticilerle biraraya gelen Al-Dossary'nin şakayollu Armindo Bruma'nın fiyatınısorduğu ortaya çıktı.
ŞU AN FİYATI YOK!
Sarı-Kırmızılılar'ın ise "Şu an Bruma'nınfiyatı yok. Sezon sonunda görüşelim"yanıtını verdiği belirtiliyor. Suudi Arabistan'ınfutbolda Çin'e benzer bir yatırımdüşündüğü bir süredir konuşuluyordu.
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