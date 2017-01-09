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Trabzon’da

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Kolombiyalı golcü için önce Akhisar ile anlaştı. ile dün özel olarak görüşen Usta masadan transferi bitirerek kalktı...

Rodallega Trabzon’da
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 'yla Antalya'da masaya oturmadan önce Akhisar Bld. Başkanı Hüseyin Eryüksel ile görüştü. Eryüksel, Usta'ya, "Rodallega için farklı tekliflere açığız" dedi. Bunun üzerine Usta, 2 Milyon Euro bonservis bedeli veya takas artı bir miktar parayı içeren bir teklif yaptı. Bu teklife sıcak bakan Akhisar, "Rodallaga'yı siz ikna edin" dedi. Usta, Kolombiyalı yıldızı kamp yapılan otele çağırdı. Yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkarken oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

KONATE DE TRANSFER EDİLECEK
Karadeniz Fırtınası'nın Rodallega dışında Sion'un 23 yaşındaki golcüsü Moussa Konate'yi de transfer edeceği öğrenildi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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