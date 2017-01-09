Rodallega Trabzon’da

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Rodallega'yla Antalya'da masaya oturmadan önce Akhisar Bld. Başkanı Hüseyin Eryüksel ile görüştü. Eryüksel, Usta'ya, "Rodallega için farklı tekliflere açığız" dedi. Bunun üzerine Usta, 2 Milyon Euro bonservis bedeli veya takas artı bir miktar parayı içeren bir teklif yaptı. Bu teklife sıcak bakan Akhisar, "Rodallaga'yı siz ikna edin" dedi. Usta, Kolombiyalı yıldızı kamp yapılan otele çağırdı. Yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkarken oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
KONATE DE TRANSFER EDİLECEK
Karadeniz Fırtınası'nın Rodallega dışında Sion'un23 yaşındaki golcüsü Moussa Konate'yi de transfer edeceği öğrenildi.
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