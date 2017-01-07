PAOK Stoch için Fener’in kapısını çalacak

Fenerbahçe'de bir türlü dikiş tutturamayan Miroslav Stoch'a yeniden PAOK yolu göründü. Dick Advocaat'ın takımda düşünmediği oyuncu için Yunan yöneticilerin birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
30 MAÇ 7 GOL
Stoch, daha önce PAOK'ta gösterdiği performansla Yunan taraftarların hayranlığını kazanmıştı. Slovak yıldız futbolcu, PAOK'ta 30maçta 7 gol atarak başarılıbir performans göstermişti. 27 yaşındaki Stoch ve eşinin Yunanistan'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. FenerbahçeYönetimi'nin de Yunan yetkililerle yapacağı görüşmede transfere yeşil ışık yakacağı bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.