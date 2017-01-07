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PAOK Stoch için Fener’in kapısını çalacak

2013-2014’te PAOK’ta kiralık olarak forma giyen Stoch, yeniden Yunanistan’da boy gösterecek. Yunan yetkililer İstanbul’a geliyor

PAOK Stoch için Fener’in kapısını çalacak
Fenerbahçe'de bir türlü dikiş tutturamayan 'a yeniden PAOK yolu göründü. Dick Advocaat'ın takımda düşünmediği oyuncu için Yunan yöneticilerin birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

30 MAÇ 7 GOL
Stoch, daha önce PAOK'ta gösterdiği performansla Yunan taraftarların hayranlığını kazanmıştı. Slovak yıldız futbolcu, PAOK'ta 30 maçta 7 gol atarak başarılı bir performans göstermişti. 27 yaşındaki Stoch ve eşinin Yunanistan'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin de Yunan yetkililerle yapacağı görüşmede transfere yeşil ışık yakacağı bildirildi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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