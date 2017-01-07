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Başakşehir'den atağı

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Egemen Korkmaz ve İrfan Can Kahveci gibi 2 önemli ismin transferini tamamlamasının ardından sürpriz bir hamlede daha bulundu.

Beşiktaşa yılın transfer çalımı
Şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek isteyen İstanbul ekibi flaş transferlerine bir yenisi daha eklemek istiyor. Transfer dönemine fırtına gibi giren Medipol Başakşehir, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

'ın uzun süredir takip ettiği ve transfer görüşmelerini sürdürdüğü Samuel için Başakşehir de devreye girdi.

Başakşehir cephesinin Antalyaspor ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 11:04
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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BJK MAHMUT BJK MAHMUT

Beşiktaşa birileri dur demeli lazım olmayan şişkin yerlere dökülen astronomik rakamlar oyuncu taraftar ve milli seferlik günlerinde döviz olarak verilmesi büyük hasar ayrıca Şenol konuşmasında benim talebim yok algısı var geleceğimizi kayyuma vermeyin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 20:45
azap azap

vay be basak sehirin boba transferine bakin ya ona vereceyiniz paraya alt yapidan 5==6==genc futbolcu alsanizya ilerde hem kulube faydasi olur hemde satisinda

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır2
cevapla 07.01.2017 12:43
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