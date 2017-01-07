Şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek isteyen İstanbul ekibi flaş transferlerine bir yenisi daha eklemek istiyor. Transfer dönemine fırtına gibi giren Medipol Başakşehir, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Beşiktaş'ın uzun süredir takip ettiği ve transfer görüşmelerini sürdürdüğü Samuel Eto'o için Başakşehir de devreye girdi.
Başakşehir cephesinin Antalyaspor ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
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Beşiktaşa birileri dur demeli lazım olmayan şişkin yerlere dökülen astronomik rakamlar oyuncu taraftar ve milli seferlik günlerinde döviz olarak verilmesi büyük hasar ayrıca Şenol konuşmasında benim talebim yok algısı var geleceğimizi kayyuma vermeyin
vay be basak sehirin boba transferine bakin ya ona vereceyiniz paraya alt yapidan 5==6==genc futbolcu alsanizya ilerde hem kulube faydasi olur hemde satisinda
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