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Yasin&Poldi’den 10 milyon Euro

Yasin’e Dinamo Kazan ve Dinamo Moskova, Podolski’ye ise Çin Ligi’nden 2 kulüp talip oldu. ’ a teklif edilen toplam rakam 10 milyon Euro’yu buldu.

Yasin&Poldi’den 10 milyon Euro
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin ile Lukas Podolski'ye çok ciddi teklifler geldiği ve Galatasaray yönetiminin bu teklifleri masaya yatrdığı bildirildi.

ASLAN'IN KASASI DOLACAK
Lukas Podolski'ye Çin'in Guangzou ve Shagai takımlarının, Yasin Öztekin'e de Rubin Kazan ile Dinamo Moskova'nın teklifte bulunduğu bildirildi. İki teklifin toplamının 10 milyon Euro'yu bulduğu ve Galatasaray yönetiminin bu rakamı 12-13 milyon Euro gibi bir rakama çıkarmak için pazarlık yapmaya sıcak baktığı ifade edildi. Hem Yasin Öztekin hem de Podolski'nin kendilerine yapılan tekliflere sıcak baktığı özellikle Alman futbolcunun kendisine çok cazip bir rakam teklif edildiği ve ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi.
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