Stoch PAOK’a Rodrigues Cimbom’a

CİMBOM'un imza aşamasına getirdiği Garry Rodrigues'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun yerini doldurmadan satışına onay vermek istemeyen PAOK, gündemine tanıdık bir ismi aldı.
KİRALAMAK İSTİYORLAR Yunan basınına göre PAOK kulübü, daha önce de takımın formasını giyen Fenerbahçeli Miroslav Stoch'u kadrosuna katmak için düğmeye bastı... Yunan kulübünün Sarı-Lacivertliler'e kiralama teklifinde bulunması bekleniyor. Gazeteler, "EğerStoch transferi biterse, PAOK daGarry Rodrigues'i Galatasaray'averecek" yorumunda bulundu.
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