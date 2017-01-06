Koray Günter geri dönüyor

Sezon başında Thun ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Koray Günter, 14 Ocak'ta takıma katılacak ve ay sonunda çalışmalara başlayacak. Büyük bir stoper sıkıntısı yaşayan teknik direktör Riekerink, genç yıldızı kupa maçlarında kullanacağı öğrenildi.