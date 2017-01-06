Yol Durumu
  1. Hasan Ali&Skrtel’i unutamadım
  2. Vitor Hugo için uykusuz her gece

geri dönüyor

Koray Günter geri dönüyor
Sezon başında Thun ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Koray Günter, 14 Ocak'ta takıma katılacak ve ay sonunda çalışmalara başlayacak. Büyük bir stoper sıkıntısı yaşayan teknik direktör Riekerink, genç yıldızı kupa maçlarında kullanacağı öğrenildi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar