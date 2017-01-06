Yol Durumu
  1. Gördüğüm en iyi atmosferdi
  2. Koray Günter geri dönüyor

Hasan Ali&Skrtel’i unutamadım

Karavayev, “Zorya ile Fener’e karşı oynadım . Hasan Ali çok güçlü ve akıllı bir futbolcu. Skrtel’i çok iyi oynarken hatırlıyorum” dedi.

Hasan Ali&Skrtel’i unutamadım
Resmi imzayı atıp Sarı- Lacivertli formayı giydikten sonra Fenerbahçe Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan bu büyük imzadan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

TARAFTARI BİLİYORUM
Karayev, "Bu benim kariyerimde büyük bir aşama. O yüzden çok heyecanlıyım. Buraya şampiyon olmak için geldim. Fenerbahçe taraftarını biliyorum. Zorya ile geldiğimde futbolcuları tek tek çağırması dikkatimi çekmişti. Fenerbahçe'ye karşı oynadığım maçta Hasan Ali'yi hatırlıyorum. Çok güçlü, akıllı ve mücadeleci bir futbolcuydu. Martin Skrtel de çok iyi oynamıştı" dedi.

11 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Fenerbahçe Kulübü asbaşkanlarından Ozan Balaban'ın da bulunduğu törende resmi imzayı atan Aleksander Karayev Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. Karavayev top kontrolü, hız ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken bir futbolcu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar