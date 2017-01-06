Hasan Ali&Skrtel’i unutamadım

Resmi imzayı atıp Sarı- Lacivertli formayı giydikten sonra Fenerbahçe Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan Aleksander Karavayev bu büyük imzadan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
TARAFTARI BİLİYORUM
Karayev, "Bu benim kariyerimde büyük bir aşama. O yüzden çok heyecanlıyım. Buraya şampiyon olmak için geldim. Fenerbahçe taraftarını biliyorum. Zorya ile geldiğimde futbolcuları tek tek çağırması dikkatimi çekmişti. Fenerbahçe'ye karşı oynadığım maçta Hasan Ali'yi hatırlıyorum. Çok güçlü, akıllı ve mücadeleci bir futbolcuydu. Martin Skrtel de çok iyi oynamıştı" dedi.
11 NUMARALIFORMAYI GİYECEK Fenerbahçe Kulübü asbaşkanlarından Ozan Balaban'ın da bulunduğu törende resmi imzayı atan Aleksander Karayev Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. Karavayev top kontrolü, hız ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken bir futbolcu.
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