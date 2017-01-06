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Gördüğüm en iyi atmosferdi

Gördüğüm en iyi atmosferdi
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı , Fenerbahçe gazetesine verdiği röportajda "Galatasaray maçından 2-0'lık bir galibiyetle ayrıldık. Gördüğüm en iyi atmosferlerden biriydi hatta belki de en iyisiydi" dedi. Skretel, partneri Kjaer'in harika bir oyuncu olduğunu da söyledi.
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