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Fener’de kanat savaşı!

Karavayev’in transferiyle ’nin her iki kanadında müthiş bir rekabet yaşanacak

Fener’de kanat savaşı!
Karavayev 'in transferi sonrasında 'de kanatlarda büyük bir forma savaşı olacak. Lens'in yeri garanti gibi. Ancak Volkan Şen, Stoch ve hatta Moussa Sow ileri üçlünün solu için çok büyük bir rekabetin içinde olacaklar. Bu futbolculara gerektiğinde Alper Potuk da katılabilir. Forma savaşından karlı çıkacak taraf ise Fener olacak.
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