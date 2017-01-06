Yol Durumu
  1. Aatıf’ı verdik Ekici’yi aldık sıra diğerinde
  2. Gördüğüm en iyi atmosferdi

Fener rövanşı aldı

2011-12 sezonu öncesinde Trabzonspor’da forma giyen Selçuk İnan’ı Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, ’yi renklerine katarak ezeli rakibinden rövanşı almayı başardı.

Fener rövanşı aldı
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Mehmet Ekici-Aatıf Chahechoue takısında tüm görüşmeler dün sona erdi ve resmi imzaların atılması için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın kadrosuna katmayı çok istediği Trabzonspor'un yıldızı Mehmet Ekici'yi transfer etmesi akıllara 2011 yılının yazını getirdi.

3 TEMMUZ ENGEL OLMUŞTU...
3 Temmuz süreci öncesi yaşananlar Fenerbahçe ile Trabzonspor'un arasını oldukça germiş ve gerginlikler Selçuk İnan transferini engellemişti. Selçuk İnan da Galatasaray'a transfer olmuştu. Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi bedelsiz almayı hedefleyen Galatasaray'ın oyununu bozmayı başardı ve 5.5 yıl önceki Selçuk İnan transferinin rövanşını da aldı.

Volkan DEMİR
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar