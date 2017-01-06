Beşiktaş&Bursa’ya ceza geldi

15 / 8
8 / 1
7 / 3
-1 / -12
7 / 2
11 / 4
6 / 2
16 / 11
-10 / -23
8 / 2
16 / 12
10 / 9
16 / 7
8 / -1
4 / -4
10 / 6
1 / -4
1 / -10
7 / 2
7 / 4
15 / 9
12 / 11
5 / 0
7 / 1
14 / 8
9 / -1
13 / 6
2 / 1
6 / -1
3 / -6
-4 / -15
7 / 3
6 / 0
17 / 11
5 / -2
-3 / -13
12 / 5
-5 / -11
7 / 3
11 / 8
12 / 10
7 / 3
9 / 4
7 / 2
-7 / -25
7 / 0
9 / 2
7 / 2
7 / 5
7 / 2
7 / 2
15 / 9
6 / 1
7 / 4
5 / 0
12 / 11
7 / 1
13 / 7
9 / 7
-2 / -10
6 / 2
8 / 2
15 / 9
15 / 8
17 / 9
15 / 9
16 / 12
8 / 1
13 / 8
5 / 1
10 / 4
4 / -3
11 / 8
10 / 6
20 / 14
3 / -2
9 / 3
3 / -9
13 / 9
7 / 1
14 / 11
TFF Tahkim Kurulu, hain saldırı sonrasında Beşikta-Bursaspor maçına PDFK'nın ceza vermemesine yapılan itirazı kabul etti ve iki kulübe de ceza verdi.
TOPLAM 45 BİN TL CEZA
Tribün olayları nedeniyle Beşiktaş'a 15 bin Bursaspor'a 30 bin TL para cezası verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.