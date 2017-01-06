Beşiktaş&Bursa’ya ceza geldi

TFF Tahkim Kurulu, hain saldırı sonrasında Beşikta-Bursaspor maçına PDFK'nın ceza vermemesine yapılan itirazı kabul etti ve iki kulübe de ceza verdi.



TOPLAM 45 BİN TL CEZA

Tribün olayları nedeniyle Beşiktaş'a 15 bin Bursaspor'a 30 bin TL para cezası verildi.