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Aslan kalecisiz kaldı

Galatasaray’da ’nın sol el parmağında kırık tespit edildi. Yedek kaleciler Cenk Gönen menisküs ameliyatı olurken, Eray da arka adelesinden sakatlandı

Aslan kalecisiz kaldı
İkinci yarının ilk maçında zorlu Konya deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da şok edici gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın üç kalecisi Fernando Muslera, Cenk Gönen ve Eray İşcan sakatlandı... Kulüpten yapılan açıklamaya göre Muslera'nın sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edildi.

ELİNE BANDAJ UYGULANDI
Açıklamada, "Antrenmanda parmağı çıkan ve ilk müdahalesi kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sahada gerçekleştirilerek parmağı yerine oturtulan Fernando Muslera'nın tomografi tetkikleri tamamlandı. Yapılan tetkiklerin ardından sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlandı" ifadesi kullanıldı. Dün Belek'te yapılan idmana elinde bandajla çıkan Uruguaylı file bekçisinin Konyaspor maçına yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor... 'nın yedeği Cenk Gönen ise diz menisküsünde yırtık olduğu için ameliyat edildi. Tecrübeli kalecinin ise Karabük maçında yani 3 hafta sonra takıma katılacağı belirtildi.

ELDE SADECE BATUHAN VAR!
Bu şok gelişmeler sonrası dünkü idmanda da 3. kaleci Eray İşçan arka adelesinden sakatlandı. Şu anda Galatasaray'ın elindeki tek sağlam kaleci, U21 takımından Batuhan Şen... Sağlık kurulu bu nedenle Muslera'nın Konya'da forma giyebilmesi için için seferberlik ilan etmiş durumda.
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