Aslan kalecisiz kaldı

İkinci yarının ilk maçında zorlu Konyadeplasmanına çıkacak olan Galatasaray'daşok edici gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar'ınüç kalecisi Fernando Muslera, CenkGönen ve Eray İşcan sakatlandı... Kulüptenyapılan açıklamaya göre Muslera'nın sol elbeşinci parmak kemiğinde kırık tespit edildi.
ELİNE BANDAJ UYGULANDI
Açıklamada, "Antrenmanda parmağı çıkan ve ilk müdahalesi kulüp doktorumuz Yrd. Doç.Dr. Yener İnce tarafından sahada gerçekleştirilerek parmağı yerine oturtulan FernandoMuslera'nın tomografi tetkikleri tamamlandı. Yapılan tetkiklerin ardından sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlandı" ifadesi kullanıldı. Dün Belek'te yapılan idmana elinde bandajla çıkan Uruguaylı file bekçisinin Konyaspor maçına yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor... Muslera'nın yedeği Cenk Gönen ise diz menisküsünde yırtık olduğu için ameliyat edildi. Tecrübeli kalecinin ise Karabük maçında yani 3 hafta sonra takıma katılacağı belirtildi.
ELDE SADECE BATUHAN VAR!
Bu şok gelişmeler sonrası dünkü idmanda da 3. kaleci Eray İşçan arka adelesinden sakatlandı. Şu anda Galatasaray'ın elindeki tek sağlam kaleci, U21 takımından BatuhanŞen... Sağlık kurulu bu nedenle Muslera'nın Konya'da forma giyebilmesi için için seferberlik ilan etmiş durumda.
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