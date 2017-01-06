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’e 500 bin Euro

Alan Patrick’e 500 bin Euro
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı 10 numarası 'e yarım sezonluk kiralama ücreti için Ukrayna kulübüne 500 bin Euro teklif ettiği belirtildi. Satın alma opsyionunun ne kadar olacağı hakkında ise net bir bilgi gelmiş değil
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