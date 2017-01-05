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Sambacılar’ın çocukları antrenmanı bastı

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcuları Rhodolfo ve Marcelo’nun çocukları babalarıyla top oynadı

Sambacılar’ın çocukları antrenmanı bastı
Beşiktaş, Belek'te kamp çalışmalarına devam etti. Sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olduğu tespit edilen Ömer Şişmanoğlu çalışmaya katılmadı. İdmanda Rhodolfo ve Marcelo'nun çocukları top oynadı.

YAĞMUR ALTINDA
Beşiktaş, sabah idmanın ardından akşam ise yağmur altında çalıştı. Oyuncuların hırslı oldukları gözlendi.
Etiketler:
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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