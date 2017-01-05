Sambacılar’ın çocukları antrenmanı bastı

Beşiktaş, Belek'te kamp çalışmalarına devam etti. Sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olduğu tespit edilen Ömer Şişmanoğlu çalışmaya katılmadı. İdmanda Rhodolfo ve Marcelo'nun çocukları top oynadı.



YAĞMUR ALTINDA

Beşiktaş, sabah idmanın ardından akşam ise yağmur altında çalıştı. Oyuncuların hırslı oldukları gözlendi.