Oğuzhan Özyakup: Tek rakip kendimiz

Kartal'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup şampiyonluk şanslarını değerlendirdi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Beşiktaş her sene şampiyonluk için oynar. Üstümüzde olduğundan dolayı rakibimiz Başakşehir. Ancak en büyük rakibimiz kendimiz" ifadesini kullandı.
TEKRARLAMALIYIZ
İyi oynadıkları zaman yenemeyecekleri takımın olmadığını ifade eden Oğuzhan Özyakup , "İnşallah geçen seneki gibi şampiyonluğa gideriz" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.