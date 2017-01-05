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Oğuzhan Özyakup: Tek rakip kendimiz

Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan, “En büyük rakibimiz kendimiz. İyi oynarsak her takımı yeneriz” dedi

Oğuzhan Özyakup: Tek rakip kendimiz
Kartal'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup şampiyonluk şanslarını değerlendirdi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Beşiktaş her sene şampiyonluk için oynar. Üstümüzde olduğundan dolayı rakibimiz Başakşehir. Ancak en büyük rakibimiz kendimiz" ifadesini kullandı.

TEKRARLAMALIYIZ
İyi oynadıkları zaman yenemeyecekleri takımın olmadığını ifade eden Oğuzhan Özyakup , "İnşallah geçen seneki gibi şampiyonluğa gideriz" ifadesini kullandı.
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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