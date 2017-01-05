Oğuzhan Özyakup: Tek rakip kendimiz

Kartal'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup şampiyonluk şanslarını değerlendirdi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Beşiktaş her sene şampiyonluk için oynar. Üstümüzde olduğundan dolayı rakibimiz Başakşehir. Ancak en büyük rakibimiz kendimiz" ifadesini kullandı.



TEKRARLAMALIYIZ

İyi oynadıkları zaman yenemeyecekleri takımın olmadığını ifade eden Oğuzhan Özyakup , "İnşallah geçen seneki gibi şampiyonluğa gideriz" ifadesini kullandı.