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dönemine damga vuracaklar

ve , futbolcu takası transferine sıcak bakıyor. Mehmet Ekici için yaptığı girişimlerden fayda alamayan G.Saray yönetimi, Karadeniz ekibinin yıldız golcüsüne kancayı takmış durumda. Transfer an meselesi.



Jan Durica'nın yanına tecrübeli bir isim arayan 'a 'dan sürpriz bir teklif geldi.
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Habertürk'ün haberine göre Mehmet Ekici'de mutlu sona ulaşamayan Aslan, bu kez Muhammet Demir için Trabzon'un kapısını çaldı.
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Yönetim ise bu teklife "Chedjou artı 1 milyon Euro verin, karşılığında Muhammet'i alın" karşılığını verdi.
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Galatasaray'ın Trabzon'un Muhammet'e karşılık yaptığı teklifi değerlendirmeye aldığı ve düşünmek için süre istediği ifade edildi.
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Gaziantep'in de eski oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtilirken; Trabzon G.Saray'dan gelecek cevaba göre harekete edecek.
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Chedjou, bu sezon Galatasaray'la 15 maça çıkarken, 1 gol attı 1 de asist yaptı. Muhammet Demir ise 12 maçta 1 gol kaydetti.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 13:50
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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baksoy baksoy

GALATASARAY ' ın hocası geri zekalı da Muhammet DEMİR ' i istiyor. Sistemi olmayan bir takımda santrafor ne yapsın.. Orta sahanda ONAZİ ve AYTAÇ oynuyorsa bu topu ileriye kim taşısın.. Yapmayın etmeyin DEMİR ' i harcamayın.. Kondisyoner lik dışında hocalığı sıfır olan Ersun YANAL ' a güvenip takımı bitirmeyin...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 14:28
azab azab

ara transferde damga vurulacak her iki kulub isine yaramiyani bir birine verecek bunun adi turkce boyuk transfer boyuk boba olacak sevsinler sizleri isde boyle boyle turk futbolunun gerilemesine sebep ya neden alt yapidan almiyorsunuz isinize yariyan futbolcuyu belkide her iki kulubun alt yapisinda ikisindende iyi futbolcu vardir

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.01.2017 14:15
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