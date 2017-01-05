Jan Durica'nın yanına tecrübeli bir isim arayan Trabzonspor'a Galatasaray'dan sürpriz bir teklif geldi.
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Habertürk'ün haberine göre Mehmet Ekici'de mutlu sona ulaşamayan Aslan, bu kez Muhammet Demir için Trabzon'un kapısını çaldı.
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Yönetim ise bu teklife "Chedjou artı 1 milyon Euro verin, karşılığında Muhammet'i alın" karşılığını verdi.
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Galatasaray'ın Trabzon'un Muhammet'e karşılık yaptığı teklifi değerlendirmeye aldığı ve düşünmek için süre istediği ifade edildi.
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Gaziantep'in de eski oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtilirken; Trabzon G.Saray'dan gelecek cevaba göre harekete edecek.
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Chedjou, bu sezon Galatasaray'la 15 maça çıkarken, 1 gol attı 1 de asist yaptı. Muhammet Demir ise 12 maçta 1 gol kaydetti.
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GALATASARAY ' ın hocası geri zekalı da Muhammet DEMİR ' i istiyor. Sistemi olmayan bir takımda santrafor ne yapsın.. Orta sahanda ONAZİ ve AYTAÇ oynuyorsa bu topu ileriye kim taşısın.. Yapmayın etmeyin DEMİR ' i harcamayın.. Kondisyoner lik dışında hocalığı sıfır olan Ersun YANAL ' a güvenip takımı bitirmeyin...
ara transferde damga vurulacak her iki kulub isine yaramiyani bir birine verecek bunun adi turkce boyuk transfer boyuk boba olacak sevsinler sizleri isde boyle boyle turk futbolunun gerilemesine sebep ya neden alt yapidan almiyorsunuz isinize yariyan futbolcuyu belkide her iki kulubun alt yapisinda ikisindende iyi futbolcu vardir
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