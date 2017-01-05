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Abi yaz: Mutsuz ve düşünceli!

Abi yaz: Mutsuz ve düşünceli!
Gençlerbirliği ve Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinin sona ermesi Ahmet Çalık'ın moralini bozdu. Genç futbolcu dünkü idmanda gazetecilerin yanına gitti ve "Abi yaz, mutsuz ve düşünceli yaz" ifadesini kullandı. Bu sözler gülüşmelere neden oldu.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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