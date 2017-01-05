Gençlerbirliği ve Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinin sona ermesi Ahmet Çalık'ın moralini bozdu. Genç futbolcu dünkü idmanda gazetecilerin yanına gitti ve "Abi yaz, mutsuz ve düşünceli yaz" ifadesini kullandı. Bu sözler gülüşmelere neden oldu.