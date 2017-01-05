5.5 yıl rötarla geliyor

Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Ekici'nin transferi için gün sayıyor...
GÖZLER AATIF'TA
Takasta teklif edilen Aatif Chahechouhe'nun Trabzon'la ile anlaşması durumunda çubuklu formayı giyecek olan MehmetEkici tam 5.5 yıl rötarla Fenerbahçeli olacak.
GERİ ÇEVİRMİŞTİ
Gurbetçi futbolcu 2011 yılında Bayern Münih formasını giyerken Fenerbahçe'den çok ciddi bir teklif almış fakat "Kariyerimi Almanya'da sürdüreceğim" diyerek Werder Bremen'in yolunu tutmuştu. Ardından kariyeri düşüşe geçen MehmetEkici, Trabzonspor'da yeniden eski günlerine dönmeyi başardı.
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