Yol Durumu
  1. Başakşehir maçı tam bir final
  2. Van der Wiel’in ince taktiği

Vitor Pereira için şok olacak

Vitor Pereira için şok olacak
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran , Vitor Pereira'nın sarı-lacivertli takımdan sonra 1860 Münih'te kültürel şok yaşayacağını söyledi. Lorant, "1860 daha küçük ve daha az tutkulu bir kulüp" dedi.
Etiketler:
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar