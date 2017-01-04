Van der Wiel’in ince taktiği

Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Van Der Wiel kadro dışı bırakılmasından sonra bir TV kanalına "Ayrılmaya niyetim yok. Fenerbahçe'de, İstanbul'da ve Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum" açıklaması yapmıştı. Hollandalı oyuncunun FIFA'lık olması durumunda bu röportajı delil olarak kullanacağı iddia edildi.