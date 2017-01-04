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’in ince taktiği

Van der Wiel’in ince taktiği
Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Van Der Wiel kadro dışı bırakılmasından sonra bir TV kanalına "Ayrılmaya niyetim yok. Fenerbahçe'de, İstanbul'da ve Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum" açıklaması yapmıştı. Hollandalı oyuncunun FIFA'lık olması durumunda bu röportajı delil olarak kullanacağı iddia edildi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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