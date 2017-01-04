Salih resmen açıklandı

Kadroda düşünülmeyen Salih Dursun'un Antalyaspor'a 250 bin Euro satın alma opsiyonuyla kiralandığı açıklandı... Büyük umutlarla Kayseri'den alınan fakat bekleneni veremeyen Salih Dursun, Sarı-Kırmızılı formayı 7 maçta giymesine rağmen kasadan 3 milyon Euro çıktı.