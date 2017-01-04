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Linnes Kazan’ı reddetti

Linnes Kazan’ı reddetti
İlk yarının sonuna doğru performansını artıran 'e Rubin Kazan'ın talip olduğu öğrenildi. Fakat Galatasaray'da kalmak isteyen Norveçli sağ bekin Rus kulübünü geri çevirdiği belirtildi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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