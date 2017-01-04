Linnes Kazan’ı reddetti

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İlk yarının sonuna doğru performansını artıran Martin Linnes'e Rubin Kazan'ın talip olduğu öğrenildi. Fakat Galatasaray'da kalmak isteyen Norveçli sağ bekin Rus kulübünü geri çevirdiği belirtildi.
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