Kıran kırana Hugo pazarlığı

Brezilya Ligi’nin en değerli stoperlerinden biri olan Vitor Hugo için kapıyı 7 milyon Euro’dan açan Palmeiras son görüşmede 6 milyon Euro’ya indi... Galatasaray ise 4.5 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti
Serdar Aziz'in sezonu kapatması, Chedjou'nun da gözden çıkarılmasının ardından yabancı stoper transferi için düğmeye basan Galatasaray'da Vitor Hugo sesleri yükseliyor... Sarı- Kırmızılılar, scout ekibinin yaklaşık 2 yıldır takip ettiği Palmeiras'lı futbolcunun transferinde adım adım hedefe yaklaşıyor. 25 yaşındakiHugo ile yıllık 1.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi, Brezilya kulübü ile pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor. Alınan bilgilere göre ilk görüşmede kapıyı 7 milyon Euro'dan açan Palmeiras son olarak 6 milyonEuro'ya indi. Sarı-Kırmızılılar'ın teklifinin ise 4.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Hugo için çok ısrarcı olan yönetim, ne pahasına olursa olsun transferi bitirmek istiyor.
YÖNETİME GÖRE DERTLERİ BİTİRECEK Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre çok büyük bir ihtimalle 5 milyon Euro'ya bu iş bitecek... Tomas Ujfalusi'nin gidişinin ardından stoper sıkıntısını bir türlü çözemeyen Galatasaray yönetimi, Vitor Hugo'nun aranan isim olduğunu düşünüyor. Hem yerden hem havadan oldukça etkili bir isim olan Brezilyalı savunmacı, ligin en değerli stoperi olarak gösteriliyor. Son iki sezonda 55 lig maçınaçıkan Hugo istikrarlı yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
STOPER AMA 2 SEZONDA7 GOLE İMZASINI ATTI
Palmeıras'ın bu sezon yaşadığı şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan Vitor Hugo golcü kimliği ile de dikkat çekiyor... Son iki sezonda ligde tam 7 gole imzasını atan 25 yaşındaki futbolcu hava toplarında çok etkili bir isim. Hugo ayrıca top tekniği ile de dikkatleri çekiyor.
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