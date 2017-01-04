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Flamengo: Podolski Çin’de!..

Flamengo: Podolski Çin’de!..
Lukas Podolski'yi transfer etmek istediği öne sürülen Flamengo kulübünden flaş bir açıklama geldi... Brezilya kulübünün futbol direktörü Rodrigo Caetano, "Podolski Çin'e transfer oldu, resmi açıklama bekletiliyor. Bizim söz konusu rakamları vermemiz kesinlikle mümkün değil" ifadesini kullandı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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